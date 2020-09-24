المعاينة: ماس كهربائي نتج عنه احتراق مخازن مستشفى خاص بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، من السيطرة على حريق شب في مستشفى خاص بمنطقة فيصل، دون إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بمخازن المستشفى نتيجة ماس كهربائي، ما أسفر عن تفحم بعض المهمات (شاش - قطن).

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمستشفى الجزيرة.

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ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء.

وجابه رجال الدفاع المدني مصدر النيران في محاولة للسيطرة على الحريق دون امتداده إلى عنابر المرضى، وتم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدب اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.