سقوط عصابة الفودو في قبضة مكتب المكافحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، في القبض على عناصر تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بمدينة نصر.

تمكن العميد وائل نصار، مدير مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كمية من مخدر الفودو وزنت 1,195 كيلو جرام ، فرد خرطوش عيار 12مم ، وعدد 4 طلقات نارية من ذات العيار، مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة عاطلين مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لأحدهما معلومات جنائية وذلك حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما.

بمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.