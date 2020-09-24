ضبط مدير شركة لاتهامه بالنصب على راغبي السفر في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وسامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية، مدير بإحدى الشركات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للدراسة بالخارج. تبلغ لإدارة مباحث الأموال العامة من (طالب جامعي - مقيم بالإسماعيلية ) بتعرضه لواقعة احتيال من قبل مسئولي إحدى الشركات والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم تسفيره لإحدى الدول الأجنبية للدراسة دون الوفاء بذلك. أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "مدير بإحدى الشركات" - مقيم بالقاهرة) وقيامه بإنشاء الشركة المشار إليها والكائنة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وأعلن بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بقدرته على تسفير الشباب للعديد من الدول الأجنبية بقصد الدراسة والالتحاق بكبرى الجامعات الأجنبية أو الحصول على إقامة لتلك الدول للعمل بها (خلافاً للحقيقة) دون الحصول على التراخيـص اللازمة لممارسة النشاط من الجهات المختصة، ومن خلال ذلك قام بالاستيلاء من الشاكي على مبلغ مالي قدره (1850دولار أمريكي) بزعم تسفيره لإحدى الدول الأجنبية للدراسة. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأبدى استعداده لرد المبالغ المالية للشاكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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