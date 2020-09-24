اختل توازنها.. شرطي ينقذ فتاة سقطت في نهر النيل بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:
تمكن أحد أفراد الشرطة المعينين خدمة لملاحظة الحالة الأمنية من قوة إدارة مرور المنوفية من إنقاذ إحدى الفتيات عقب سقوطها بمياه النيل من أعلى الكوبري العلوي بمدينة شبين الكوم عقب شعورها بحالة دوار واختلال توازنها.
ولاقى ذلك استحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على غرس روح التفاني لدى عناصرها الذين يزودون بكل غال ونفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
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