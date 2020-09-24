مصر | رفض طعن الضابط المتهم بقتل مواطن في مطاردة بالمنيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر رفض طعن الضابط المتهم بقتل مواطن في مطاردة بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من ضابط شرطة بمديرية أمن المنيا، على حكم سجنه لمدة 10 سنوات، لاتهامه بقتل مواطن بمركز مغاغة بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية صوب سيارة كان يستقلها فأحدث به إصابات دون أن يقصد قتله، وقيامه بالتزوير في محضر الاستدلال الخاص.. وقررت المحكمة تأييد الحكم الصادر ضده

وكانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد قضت في الجناية رقم 22693 لسنة 2018 جنايات مغاغة والمقيدة برقم 737 لسنة 2018 كلي شمال المنيا، حكمها حضوريا بمعاقبة ضابط شرطة بمديرية أمن المنيا ومقيم بمحافظة الإسكندرية بالسجن المشدد 10 سنوات في جريمة قتل مواطن بمركز مغاغة عام 2013.