مصر | المشدد والغرامة لسائق في تجارة الهيرويين ببدر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر المشدد والغرامة لسائق في تجارة الهيرويين ببدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس برئاسة المستشار محمد احمد الجندي بمعاقبة المتهم " مدحت.ز" سائق بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لاتجاره في الهيرويين وحيازة فرد خرطوش وطلقتين وتغريمه مائة الف جنية ببدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد احمد الجندي وعصوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد احمد صبري وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.

وكشف امر احالة المتهم الي محكمة الجنايات انه بدائرة قسم شرطة بدر بمحافظة القاهرة احرز المتهم بقصد الاتجار لجوهر الهيرويين المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونًا، كما انه حاز بغير ترخيص سلاح ناري فرد خرطوش وطلقتين مما تستعمل لذلك السلاح.

وتضمنت شهادة معاون مباحث بدر انه نفاذًا لاذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم توجه لمكان تواجده فابصره ممسكًا سلاح ناري فرد خرطوش فقام بضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي ذخائر عدد طلقتين وخمسة عشر لفافة لجوهر الهيرويين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته اقر باحرازها بقصد الاتجار.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية ان تقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات لجوهر الهيرويين المخدر المدرج بالجدول الاول لقانون المخدرات، كما ثبت تقرير الادلة الجنائية ان السلاح المضبوط والطلقتين صالحين للاستعمال.