مصر | أزمة نفسية.. التحقيقات تكشف تفاصيل انتحار نجار داخل ورشته بالهرم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة نفسية.. التحقيقات تكشف تفاصيل انتحار نجار داخل ورشته بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل انتحار نجار داخل ورشته بالهرم، وتبين أنه أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية في الفترة الأخيرة.

وأفادت التحقيقات، أن النجار مالك ورشة بالهرم، وفي يوم الواقعة انتهز فرصة عدم تواجد أحد بالورشة وربط حبل بسقف الورشة وأقدم على الانتحار.

واستمعت النيابة لأقوال أسرته، وأكدت أنه لا توجد خلافات بينه وبين أي أحد.

وكانت تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل ورشة نجارة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثة، معاينة محل الواقعة، أن مالك الورشة انتحر بشنق نفسه داخل ورشته الخاصة، لمروره بأزمة نفسية، بسبب خلافات أسرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق

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عدم وجود شبهة جنائية.. التحقيقات تكشف انتحار طالب البدرشين

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في انتحار طالب في عقده الثاني بمركز البدرشين، شنقا، فيما تبين بعدم وجود شبهه جنائية في الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن الطالب اقدم على الانتحار لمروره بضائقه مالية، وطلبت النيابة الاستماع لأسرة المتوفي للتصريح بالدفن،

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طالب مشنوقا داخل منزله بالقرب من المسجد الكبير، بقرية ميت رهينة بنطاق المركز.

بالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة والنقيب أحمد فايز والنقيب محمد جمال معاوني مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين انتحار طالب في العقد الثاني من عمره شنقًا، وعدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته.

وجري نقل الجثة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات