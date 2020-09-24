مصر | لعدم إجادته السباحة.. التحقيقات تكشف تفاصيل غرق طالب بـ"نيل الصف"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر لعدم إجادته السباحة.. التحقيقات تكشف تفاصيل غرق طالب بـ"نيل الصف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة غرق طالب ويدعى "كريم" بنهر النيل بالصف، وتبين أنه تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

واستمعت النيابة لأقوال أسرة الطالب، ولم يشتبهوا في الواقعة جنائيا، كما أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

وكانت تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل بالصف، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طالب يدعى "كريم" تعرض للغرق خلال الاستحمام بنهر النيل، لعدم إجادته السباحة.

وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

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حبس عاطل وزوجته بالبدرشين لاتجارهما في الهيروين ١٥ يوما

وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس عاطل وزوجته، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتجارهم في مخدر الهيروين بالبدرشين.

وطلبت النيابة، ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، بقيام عاطل وزوجته بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع والتأكد من صحة المعلومات الواردة أعد العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة قوة أمنية، وتمكن النقيب محمد برغش معاون مباحث المركز من القبض عليهما بمنطقة الكفر البحري بقرية المرازيق دائرة المركز، بحوزتهما اسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر، وزنت حوالي نصف كيلو جرام، وذلك قبل البدء في تصنيعه وترويجه على عملائهم.