مصر | حبس شبكة دعارة للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب 15 يوما

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس شبكة دعارة للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس شبكة دعارة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل ١٥ ألف لمدة أسبوع.

وباشرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، التحقيق مع قواد و٤ سيدات، للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر إحدى صفحات الفيس بوك.

وأفاد المتهم خلال التحقيقات، بأنه أنشأ صفحة على الفيس بوك، للتسهيل واستغلال السيدات بمعاونة المتهمة الثانية، لاستدراج الفتيات، لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت، مقابل مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه لمدة أسبوع.

وأوضحت التحقيقات، أنه كان يتواصل مع الفتيات عبر الهاتف المحمول للاتفاق على اللقاء لممارسة الأعمال المنافية، والمبالغ المالية مقابل ذلك.

Advertisements

وكان تمكن ضباط مباحث الآداب من ضبط قواد وبصحبته 4 سيدات للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر شبكة الإنترنت، بمنطقة الدقي وسط المحافظة.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، تحوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدى من خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتاة لمُمارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي لمدة أسبوع.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها ( أحد الأشخاص، مقيم بالمنوفية، له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته 4 سيدات، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم 4 هواتف محمول أحدهم خاص بالمتهم الأول يحوي الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات، مبلغ مالي.

وبمناقشة باقي المتهمات أكدن ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.