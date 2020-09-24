مصر | السيطرة على حريق شب بمستشفى خاص بفيصل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب بمستشفى خاص بفيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق شب داخل مستشفى الجزيرة بشارع فيصل، غرب المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكشفت المعاينة الأولية لحريق مستشفى الجزيرة، بشارع فيصل، أن النيران اندلعت بمخازن المستشفى، ثم امتدت، وتمكنت محاولات قوات الدفاع المدني من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل تمدده.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل احدي المستشفيات الخاصة بشارع فيصل، غرب المحافظة.

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ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء وخزان مياة استراتيجي، لإخماد النيران.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وتمكنت محاولات القوات من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات.

وأجرى قوات الدفاع المدني عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.