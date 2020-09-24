مصر | السجن لـ5 متهمين باستعراض القوة بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر السجن لـ5 متهمين باستعراض القوة بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس برئاسة المستشار مدبولي كساب بمعاقبة كل من المتهم "سامي.ا" بالمشدد 3 سنوات والحبس سنتان لكل من "مومن.م" فرد أمن و" كمال.ك" بائع و" حسام.م" عامل توصيل و" مصطفى.م " محامي لاتهامهم باستعراض القوة بدائرة التجمع الخامس.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود وامانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.

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وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات انهم بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة قام المتهم سامي استعرض القوة ولوح بالعنف والتهديد حيال المجني عليها مها السيد بقصد ترويعها وتخويفها والحاق الاذي بها للتاثير في ارادتها لفرض السيطرة عليها وارغامها والقاء الرعب في نفسها وتعريض سلامتها للخطر وقد وقعت بناء عليها ارتكاب الجرائم.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة مؤمن وكمال وحسام شرعوا في إكراه المجني عليها مها بالقوة والتهديد حتى على إمضاء سند مثبت لعلاقة زوجية بأن داهموا مسكنها لاقتحامه والحصول منها كرهًا على توقيع السند سالف الذكر إلا أنه قد خاب إثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه إلا وهو مبارحتها لمسكنها وقد خاب ارتكاب الواقعة علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمن امر الاحالة ان المتهمان مصطفي وسامي اشتركا بطريقي الاتفاق فيما بينهم والتحريض والمساعدة مع المتهمين الاخرين.