مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالطريق العام بدار السلام

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالطريق العام بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقاهرة كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المواطنين بالطريق العام.

جاء ذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطلَين "شقيقين"، مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما (5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع- مبلغ مالى "مجهولين المصدر").

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية "مستأجرة" وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع السرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

