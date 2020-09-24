مصر | ضبط كمية من مخدر الفودو وسلاح ناري بحوزة شخصين بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط كمية من مخدر الفودو وسلاح ناري بحوزة شخصين بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على كمية من مخدر الفودو وسلاح نارى بحوزة شخصين بالقاهرة.

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (كمية من مخدر الفودو وزنت 1،195 كيلو جرام، فرد خرطوش عيار 12مم، وعدد 4 طلقات نارية من ذات العيار، مبلغ مالى، هاتف محمول) بحوزة ( عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر – لأحدهما معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما.

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف للإتصال بعملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

