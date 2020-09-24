مصر | المشدد 6 سنوات لثلاث متهمين بالاتجار في البشر بالمرج

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر المشدد 6 سنوات لثلاث متهمين بالاتجار في البشر بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، اليوم الخميس بمعاقبة جماعة اجرامية منظمة تتكون من 3 متهمين لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر في المرج بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 جنيه

والمتهمون هم حسب ترتيبهم بامر الاحالة كلا من محمد.ا، احمد.م، مصطفي.ا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

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وتضمن امر احالة المتهمين بالقضية انهم بدائرة قسم المرج قد ارتكبوا جريمة اتجار بالبشر بان تعاملوا في اشخاص احياء وهم المجني عليهما ادهم محمد وايمن سيد والطفل ابراهيم محمد حال كونهم جماعة اجرامية منظمة يقوم علي ادارتها متهم مجهول،بان استخدموهم وكان ذلك بواسطة استغلال اوضاعهم المادية وحاجتهم للمال قاصدين من ذلك استغلالهم لاستئصال اعضائهم البشرية وترتب علي ذلك اصابة المجني عليه ادهم محمد بعاهة مستديمة يستحيل بورها والمتمثلة في استئصال كليته اليسري وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت ادلة الثبوت بالقضية للمجني عليهم حيث شهد ادهم محمد قهوجي والذي شهد بانه كان يمر بضائقة مالية شديدة وتعرف علي المتهم الاول والذي اقنعه ببيع كليته مقابل مبلغ مالي مستغلًا سوء حالته المادية واصطحبه لاحد الشقق السكنية بالمرج والمدارة بمعرفة الجماعة الاجرامية المنظمة والتي كان يتواجد بها المتهم الخامس القائم علي رعايته ومكث بها فترة من الزمن كان يتم اصطحابه لاجراء بعض الفحوصات والتحاليل حتي اجرائه عملية استئصال كليته اليسري.

وشهد ايمن سيد نجار مسلح بانه واثناء تواجده باحد الحدائق العامة باحثًا عن فرصة عمل لمروره بضائقة مالية وعلي اثر ذلك تعرف علي المتهم الثالث والذي اقنعه بالتبرع بكليته مقابل مبلغ مالي مستغلًا حالته المادية واصطحبه لشقة المرج بمعرفة الجماعة الاجرامية المنظمة والتي كان يتواجد بها المتهم الرابع والخامس ومكث بها فترة من الزمن كان يتم اصطحابه خلالها لاجراء فحوصات وتحاليل رفقة المتهمان الاول والثاني حتي تم ضبطهم، وشهد المجني عليه محمد حسن عامل بانه وحال تواجده باحد الحدائق العامة عقب تركه مسكن الاسرة لخلافات بينه ووالدة تعرف علي احد المتهمين والذي اوهمه بان احد اقاربه مريض يحتاج لنقل دماء واصطحبه لشقة المرج.