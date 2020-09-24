مصر | ضبط عاطل لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام ( شخص بدون عمل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم ) بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبحوزته مبالغ مالية قدرها (647500 جنية مصري، 3390 يورو أوربي).

وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.