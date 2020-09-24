مصر | ضبط مرتكبي جرائم تزوير المحررات الرسمية بهدف إدخال الغش

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي جرائم تزوير المحررات الرسمية بهدف إدخال الغش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى جرائم تزوير المحررات الرسمية بهدف إدخال الغش على الهيئات الحكومية والخاصة

وتبلغ للإدارة من (رئيس أحد الأقسام بإحدى الجامعات الخاصة الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة ) بتضرر مسئولى الجامعة من (مدرس الفيزياء بالجامعة - لتقدمه بعدد 3 شهادات دراسية تفيد حصوله على درجات علمية فى مادة الفيزياء (بكالوريوس،ماجستير،دكتوراه ) منسوبه لبعض الجامعات الحكومية من ضمن مسوغات تعيينه بالجامعة تبين أنها مزورة.

وبالإستعلام من الجهات المعنية تبين أن الشهادات مزورة وأن المتهم حاصل على درجات علمية تخصص كيمياء وليس الفيزياء.

وبفحص الشهادات فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين وجود تلاعب فى بيانات جميع الشهادات عن طريق المحو الكيميائى وإعادة طباعة البيانات مرة أخرى بإستخدام طابعة حاسب آلى.

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أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة الواقعة وأن المتهم (حاصل على بكالوريوس علوم – مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية ) قام بإرتكاب اواقعة على النحو المشار إليه.. وفى غضون عام 2018 قام مسئولى الجامعة المتقدمة بالبلاغ بالإعلان عن توافر وظائف بهيئة التدريس بالجامعة لشغل وظيفة دكتور فى مادة الفيزياء، حيث قام المذكور بالتقدم للوظيفة المعلن عنها بموجب الشهادات الدراسية الحاصل عليها من الجامعات بعد التلاعب بها عن طريق محو كلمة تخصص (كيمياء) وإضافة كلمة (فيزياء) وتم تعيينه كدكتور فيزياء بأحد الأقسام بالجامعة براتب شهرى (عشرة آلاف جنية مصرى) منذ ذلك الحين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة المقطم، وعثر بحوزته على جهاز لاب توب المستخدم فى عملية تزوير الشهادات الدراسية وبمواجهته إعترف بصحة الواقعة وذلك بقصد حصوله على الوظيفة المشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.