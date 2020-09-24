مصر | جهود الداخلية في مواجهة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر جهود الداخلية في مواجهة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مواجهة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للدراسة بالخارج.

فقد تبلغ للإدارة من طالب جامعى - مقيم بالإسماعيلية، بتعرضه لواقعة إحتيال من قبل مسئولى إحدى الشركات والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم تسفيره لإحدى الدول الأجنبية للدراسة دون الوفاء بذلك.

فقد أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "مدير بإحدى الشركات" - مقيم بالقاهرة ) وقيامه بإنشاء الشركة المشار إليها والكائنة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وأعلن بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على تسفير الشباب للعديد من الدول الأجنبية بقصد الدراسة والإلتحاق بكبرى الجامعات الأجنبية أو الحصول على إقامة لتلك الدول للعمل بها (خلافًا للحقيقة) دون الحصول على التراخيــــص اللازمة لممارسة النشــــاط من الجهات المختصة، ومن خلال ذلك قام بالإستيلاء من الشاكى على مبلغ مالى قدره (1850دولار أمريكى) بزعم تسفيره لإحدى الدول الأجنبية للدراسة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأبدى إستعداده لرد المبالغ المالية للشاكى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

