مصر | ضبط عاطل انتحل صفة موظف حكومي للنصب على المواطنين بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل انتحل صفة موظف حكومي للنصب على المواطنين بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في ضبط مرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وانتحال صفة موظف حكومي.

وتبلغ للإدارة من (حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية ) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والحصول منه على مبالغ مالية مدعيًا صفة موظف حكومي وزعم قدرته على إنهاء إجراءات استخراج توكيل بيع قطعة أرض خاصة به من الجهة المزعومة محل عمله (على خلاف الحقيقة).

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وأكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام ( عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية) بممارسة نشاطًا احتياليًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين تمثل فى زعمه أنه موظف بإحدى الجهات الحكومية، واستيلائه على مبلغ مالي من الشاكي بزعم إنها الإجراءات الخاصة بتوكيل بيع قطعة أرض له.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم وبحوزته مبلغ مالي قدره ( 4000 جنيه ) وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وأن المبلغ المضبوط حصيلة نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.