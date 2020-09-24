مصر | غلق جزئي لشارع المطبعة بدار السلام المتجه إلى كورنيش النيل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر غلق جزئي لشارع المطبعة بدار السلام المتجه إلى كورنيش النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع القيام بأعمال تركيب بكيات حديدية ثقيلة للسور الخارجي بالمحكمة الدستورية العليا، والذي يتطلب غلق جزء من شارع المطبعة بدائرة قسم شرطة دار السلام المتجه إلى كورنيش النيل، وكذا الجزء من المسطح الواقع أمام المحكمة بشارع الكورنيش بمحافظة القاهرة، على أن تبدأ الأعمال من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة السادسة صباحًا على مدار (3) أيام إبتداءً من يوم الخميس الموافق (24/9/2020) حتى يوم السبت الموافق (26/9/2020).

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.