مصر | الداخلية تنقذ فتاة عقب سقوطها في مياه النيل بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية تنقذ فتاة عقب سقوطها في مياه النيل بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إنقاذ إحدى الفتيات عقب سقوطها فى مياه نهر النيل بالمنوفية.

فقد تمكن أحد أفراد الشرطة المعينين خدمة لملاحظة الحالة الأمنية من قوة إدارة مرور المنوفية من إنقاذ إحدى الفتيات عقب سقوطها بمياة النيل من أعلى الكوبرى العلوى بمدينة شبين الكوم عقب شعورها بحالة دوار وإختلال توازنها.

وقد لاقى ذلك إستحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على غرس روح التفانى لدى عناصرها الذين يزودون بكل غال ونفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، في السيطرة على حريق اندلع في شقة بمنطقة المطبعة، بشارع فيصل غرب المحافظة، دون وقوع أي إصابات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة

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تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من شقة سكنية بمنطقة المطبعة، بشارع فيصل.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان، إلى مكان البلاغ وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وأسفر عن تفحم غرفة وثلاجة وجزء من الصالة.

وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

