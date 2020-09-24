مصر | ننشر اللقطات الأولى لحريق مستشفى خاص بفيصل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر اللقطات الأولى لحريق مستشفى خاص بفيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينشر الخليج 365، اللقطات الأولى من موقع إندلاع النيران بمستشفى الجزيرة بشارع فيصل، غرب الجيزة.

وحاصرت قوات الحماية المدنية ألسنة اللهب، وجار السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية لحريق مستشفى الجزيرة، بشارع فيصل، أن النيران اندلعت بمخازن المستشفى، ثم امتدت، وجار محاولات قوات الدفاع المدني لمحاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل تمدده.

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واندلع حريق هائل بمستشفي الجزيرة بشارع فيصل، غرب محافظة الجيزة، وجار محاولات قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل احدي المستشفيات الخاصة بشارع فيصل، غرب المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء وخزان مياة استراتيجي، لإخماد النيران.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وجار محاولات القوات السيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات