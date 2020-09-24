أخبار مصر | "صندوق مكافحة الإدمان" يدشن حملة طرق الأبواب لتوعية أهالي الأسمرات بخطورة المخدرات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر "صندوق مكافحة الإدمان" يدشن حملة طرق الأبواب لتوعية أهالي الأسمرات بخطورة المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشن عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الإجتماعى، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، حملة طرق الأبواب لتوعية الاسر بحى الأسمرات بخطورة مشكلة المخدرات في ظل إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بمشاركة كوادر تطوعية من أهالي الحى بعد تدريبهم على اكتساب المهارات الحياتية لتنفيذ مبادرات التوعية بالتعاون مع متطوعى الصندوق، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وحرص "عثمان" على عقد إجتماع مع الكوادر التطوعية من أهالى حى الأسمرات ومتطوعى الصندوق استعرض فيه أهمية دورهم فى تنفيذ حملة طرق الأبواب لتوعية الأسر بأضرار تعاطى المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" لتقديم الخدمات العلاجية مجانا، كما تفقد العيادة التابعة للصندوق والتى تستقبل الأسر والشباب لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي كذلك توفير الخدمات العلاجية لاى حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن، مؤكدا على ضرورة متابعة أى حالة إدمان بمجرد تحويلها إلى إحدى المراكز الشريكة مع الخط الساخن لتلقى العلاج وحتى التعافى مع تقديم أوجه الرعاية الكامة للمرضى.

Advertisements

ولاقت حملة طرق الأبواب تجاوبا كبيرا من جانب أهالى حى الأسمرات الذين حرصوا على الاستماع للكوادر التطوعية المنوطة بتنفيذ مبادرات التوعية عن أضرار الإدمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات من كونها تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض، حيث تستهدف الحملة زيادة الوعي بين قاطني حى الأسمرات، وخاصة الشباب والمراهقين، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات من خلال التواصل مع كافة الأسر المقيمة بحى الأسمرات والبالغ عددهم 12الف أسرة، كما تقدم 20 شابا من اهالى المنطقة للعلاج من الإدمان من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق.

من جانبه أوضح عمرو عثمان، أن حملة طرق الأبواب تأتى ضمن المبادرات التوعوية التى ينفذها الصندوق بحى الأسمرات من خلال اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو مؤسسات خالية من المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بحي الأسمرات، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي،لافتا الى أن هذه المبادرة ستتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي، وتستهدف في المرحلة الأولى منطقة حي الأسمرات لعدد 12000 أسرة، وأن من ضمن المبادرة سيتم ايضا تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب مدارس حي الأسمرات بخطورة القضية وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات، كما سيتم إطلاق دوري رياضي بين الشباب بشكل سنوي تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات".

جدير بالذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كانت قد أعلنت عن إطلاق مبادرة بحى الاسمرات لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات ،تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" لتقديم الخدمات العلاجية مجانا.