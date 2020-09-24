أخبار مصر | تأجيل الدراسة في المدارس الرسمية الدولية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل الدراسة في المدارس الرسمية الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المدارس الرسمية الدولية تأجيل بدء الدراسة واستقبال الأطفال بها القرر الأحد 11 أكتوبر المقبل، لاستكمال تجهيزات المدارس بشكل لائق وزيادة الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا واستكمال كافة مستلزمات تشغيل المدارس.

وأضافت في بيان رسمي، الخميس، أنه تقرر الدراسة بالمراجعة on line plans على الفصول الافتراضة google classroom، وذلك ابتداءا من يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري وحتى الخميس 8 أكتوبر المقبل.

وتابع البيان أنه سيتم عمل orientation لأولياء الأمور خلال الأسبوع القادم في جميع المدارس، لتوضيح خطة العمل كاملة خلال المرحلة المقبلة والعام الدراسى الكامل والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالمدارس ونظام التعليم.