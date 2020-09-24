شكرا لقرائتكم خبر عن حمدس سلامة مديرًا لمشروع المحاجر بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، قرارا بتكليف المهندس حمدى سلامة، من العاملين بالديوان العام للمحافظة بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عاما، للعمل مديرا تنفيذيا لمشروع المحاجر بالقليوبية، ويكون متفرغا طوال الوقت وذلك للعام الأول.

وكان المهندس حمدى سلامة تولى مهام القائم بأعمال رئيسا لمجلس ومدينة بنها بالقليوبية، في الفترة من ديسمبر 2018 حتى 20 فبراير من العام الجارى