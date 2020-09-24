شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل عروض الصوت والضوء باللغات الأجنبية في 5 مناطق أثرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، برئاسة محمد عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن تغييير مواعيد عروض الصوت والضوء بمناطقها الخمسة ( الأهرامات، الكرنك، فيله، أبوسمبل، إدفو) وذلك لتنشيط السياح الداخلية، وإعادة السياحة بوجه عام، كما أعلنت عن بدء اعادة تشغيل عروض الصوت والضوء باللغات الأجنبية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، والحرص على التباعد الاجتماعي.

وصرح محمد عبدالعزيز، أنه سيتم تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء في كافة مناطقها، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، على أن تكون بمناطق الهرم، الكرنك، وأبوسمبل، السابعة مساءا، ومنطقة إدفو الساعة السادسة مساءا، ومنطقة فيله الساعة السادسة والنصف.

كما أشار عبدالعزيز، على إنه سيتم تمديد فترة التخفيضات على تذاكر عروض الصوت والضوء باللغة العربية، خلال شهر أكتوبر لتصبح ٤٥ جنيها بدلاً من ٨٠ جنيها، وسعر التذكرة الـVip ٦٥ بدلا من ١٠٠ جنيها.

وأضاف عبدالعزيز، أنه سيتم إعادة تشغيل عروض الصوت والضوء باللغات المختلفة، حيث سيتم استقبال رواد الصوت والضوء بكافة الجنسيات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات اللازمة للوقايه من فيروس كورونا، والالتزام التام بذلك، ويمكن السائح أيضا استخدام سماعات الترجمة الفورية، للاستمتاع بلغة بلده في أي وقت.