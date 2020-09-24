شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القناة»: حملات للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك واستخدام القطع الموفرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة استمرار فريق التوعية بالشركة فى عمل حملات التوعية الميدانية ولقاءات مباشرة مع المواطنين للتعريف بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها.

وتستهدف الحملات حث المواطنين على عدم إهدار مياه الشرب واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها وذلك من أجل الحفاظ على هذا المورد الهام، والتوعية بترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة للمياه والتى تساهم بنسبة كبيرة فى تقليل كمية المياه المهدرة واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها،بالإضافة إلى التوعية بالحفاظ على شبكات الصرف الصحي و عدم إلقاء المخلفات بها مما يعرض بعض المناطق للانسداد حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

كما قام فريق التوعية بالتعريف بحجم المجهودات التى تبذلها الدولة في تطوير صناعة مياه الشرب والصرف الصحي ودور الشركة القابضة وشركاتها التابعة كمنظومة فعالة للحفاظ وتنمية استثمارات القطاع والعمل المستمر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وقام فريق التوعية بتوزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية وكذلك التوعية بالخدمات المقدمة من قبل الشركة وفي مقدمتها خدمة تطهير الخزانات من خلال خدمة الخط الساخن 125 والذي يعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عداد المياه من يوم 1-15 من كل شهر

بالإضافة إلى تعريف المواطنين بالوسائل التي قامت الشركة باستحداثها لتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن وفى مقدمتها خدمة الواتسآب whatsapp على رقم 1206666240 0 والخاص بتلقي الاستفسارات حول مواعيد ضخ المياه و تطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، يأتى ذلك فى اطار حرص الشركة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة .