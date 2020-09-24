شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع وضعف المياه بمدينة أكتوبر لمدة 15 ساعة غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تخفيف ضغط المياه، واحتمالية انقطاعها بالأدوار العليا لمدة 15 ساعة، تبدأ في الساعة الرابعة عصر الجمعة.

وقال الجهاز إن المناطق المتأثرة بانقطاع وتخفيف ضغط المياه بمدينة أكتوبر، هي: الأحياء من الحي الأول وحتى الحي ال 12، والتوسعات الشماليةوالشرقية، وجنوب الأحياء، والمنطقة الصناعية، وغرب سوميد، والسياحية من 1 :6، والحي المتميز، وهرم سيتي، ابني بيتك 5،7، مساكن عثمان، إسكان الجيزة، 645 عمارة، أكتوبر الجديدة.

وأضاف الجهاز أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ رفع كفاءة طريق الفيوم القاهرة، وتنفيذ نفق لربط تقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات، الأمر الذي يترتب عليه تحويل مسار خط مياه قطر 1500، المسؤول عن نقل مياه محطة جزيرة الذهب إلى المدينة.