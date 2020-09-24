شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المستدامة» ينظم قافلة بيطرية لمركز سيدي براني للعلاج بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمود عيد الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن مركز البحوث التطبيقية بالتنسيق مع وحدة الدعم الفني والارشادي بسيدي براني قام بتنظيم قوافل بيطرية من خلال وحدة بحوث الإنتاج الحيواني صباح اليوم لتقديم العلاج للأغنام والأبل والأبقار داخل المجتمع المحلية القاطنة في المنطقة الجنوبية بسيدي براني بالمجان.

من جانب آخر، قال الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية أن القافلة قامت على علاج حالات الضعف و الهزال و الطفيليات الخارجية و الداخلية و التهاب الضرع في النوق و الابقار و انتشرت الحالات التنفسية نتيجة تغير الفصول و انخفاض درجة الحرارة و تم التعامل بالعلاج المناسب مع التوصية بإدخال الحيوانات الحظائر المغلقة ليلا و توفير العلائق المتوازنة لتحسين الحالة المناعية للحيوان و تم توزيع مخلوط الأملاح المعدنية لإضافتها للأعلاف لرفع مناعة الحيوان و الكفاءة التحويلية للحيوان و زيادة العائد الاقتصادي من التربية.

من جانبها أكدت الدكتور أسماء درويش الباحث بمجال الإنتاج الحيواني ان القافلة قامت خلال الأسبوع الماضي بعلاج 1500 راس من الأغنام بالإضافة الي 20 راس من الابل وخمسة رؤوس من الابقار بالمجتمع الثاني لعائلة الذيب وعائلة زرايريع العراوي بالمجتمع الخامس جنوب سيدي براني في اطار القوافل المستمرة المستهدفة بخطة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح .

كما قال مرضي سعد هارون مدير مركز الدعم الفني والارشادي بسيدي براني أن القوافل التي يتم تنظيمها خاصة لصغار المربين بالمناطق المحرومة جنوب الصحراء تأتي استمرارا لجهود مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح في تنمية ودعم المناطق الواقعة في نطاق عمل من فوكه شرقا حتى السلوم غربا ، وتلبية لمطالب الأهالي والمربين في هذه المناطق للحفاظ على الثروة الحيوانية التي تشتهر بها محافظة مطروح .