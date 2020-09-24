شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار السلبية لاستخدام التكنولوجيا».. محاضرة بفرع ثقافة مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم أنشطتها الفنية والثقافية من خلال فرع ثقافة مطروح، حيث قدم بيت ثقافة سيوة محاضرة بعنوان «الآثار السلبية لاستخدام التكنولوجيا» ألقاها أونلاين محمد جيرى، تحدث من خلالها عن مرض التكنولوجيا، وأوضح أن استخدام التكنولوجيا قد تتحول إلى مرض يصل إلى حد الإدمان في بعض الأحيان، كما تحدث عن الاستخدام العادل الذي يضمن للفرد الاستفادة من التكنولوجيا وتجنب أضرارها.

وعلى صعيد متصل، أقام قصر ثقافة مطروح محاضرة قراءة في كتاب بعنوان «نقد الشعر والشعراء» ألقاها حسين عبدالله، موضحاً معايير الجودة في الشعر، كما أعد بيت ثقافة الحمام ورشة من سلسلة ورش التشكيل بالورق أدارتها الفنانة شيرين جورج، قدمت من خلالها طريقة عمل بوكية من الورد يستخدم في أعياد الميلاد أو الأفراح، بينما عقد الشاعر صالح الجرارى أمسية شعرية لنادى أدب بادية برانى.