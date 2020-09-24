شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: 1.4 مليون مواطن تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه خلال الاجتماع الهام الذي عقد الخميس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم استعراض الموقف الاقتصادي والتحرك المرتقب خلال العام المالي الحالي، موضحا أن المؤشرات الاقتصادية تشهد نسبة نمو وتحسن كبير خلال الشهرين الأوليين من العام المالي الحالي (يوليو- أغسطس) بشكل أفضل من الشهرين من العام المالي الماضي، وهو ما يعززه ذلك بإشادة كافة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية التي تصنف الاقتصاد المصري بالجيد والإيجابي والذي يؤدي أداء قويا ومتناميا، مِمّا يجعل الدولة تتخذ أي قرارات وتضخ استثمارات جديدة في كافة القطاعات.

وأوضح رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي الخميس، أنه تم أيضا التطرق لملف التصالح على مخالفات البناء، موجها الشكر للمواطنين الذين تجاوبوا مع الدعوات الحكومية حيث تقدم 1.4 مليون مواطن لطلبات التصالح ونتيجة لرغبة عدد المواطنين والإقبال على كل المنافذ بالمحافظات ورغبة من الحكومة وتيسيرا للاجراءات، تقرر مد المهلة النهائية شهرا إضافيا من الآن بحيث يكون النهائي بحلول 30 أكتوبر المقبل.