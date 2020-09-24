الجيزاوي: تعاون بحثي مع جامعتى بنها و«إلينوي» بالولايات المتحدة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها الدكتورة ناهد اسماعيل الاستاذ بجامعة الينوي بشيكاغو بالولايات المتحدة الامريكية ومدير معمل الميكروبيولوجيا الطبية لبحث سبل التعاون من خلال منح المشاريع البحثية التي يعلنها المعهد القومي للصحة(NIH) بامريكا وذلك في مجال الميكروبيوم المعوي وعلاقتة بامراض تدهن الكبد والبنكرياس واشار الجيزاوي ان الميكروبيوم المعوي مهم في تشخيص وعلاج مرض تشحم الكبد وعلاجة من خلال معرفة شكل ونوعية الميكروبيوم المعوي مما يفيد ذلك في منع تحول التشحم الكبدي إلى سرطانات كبدية مشيرا إلى ان مرض التشحم الكبدي يرتبط ارتباطا وثيقا بحدوث تصلب شرايين القلب والتي تؤدي إلى الوفاة لذلك فأن النتائج المتوقعة من المشروع البحثي سوف تمنع حدوث هذة المضاعفات جاء ذلك بحضورأعضاء الفريق البحثي الدكتورة رضا البدوي الاستاذة بكلية الطب البشري والدكتور مدحت رفعت وكيل كلية الطب البشري للدرسات العليا والبحوث الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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