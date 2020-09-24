شكرا لقرائتكم خبر عن «مرفق الكهرباء»: 5 أضرار يعاني منها المواطن بسبب سرقات التيار الكهربائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إن المتضرر الأول من سرقات التيار الكهربائي هو المواطن، حيث تؤدي هذه السرقات إلى حدوث عدد من الأضرار يعاني منها المواطنين.

وعدد الجهاز، في بيانه اليوم، أضرار سرقات التيار الكهربائي وأبرزها:

- زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي.

- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

- تذبذب في الجهد الكهربائي.

- حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.

- التأثير على دراسات أسعار بيع الكهرباء.