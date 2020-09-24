شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: خطة لمواجهة موسم الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة لديها خطة لإستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، مشدداً على سرعة الإنتهاء من مراجعة مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع تلك الأحداث وتلافي أي ملاحظات حدثت خلال الأعوام السابقة.
ومن جانبه، عقد سعد الفرماوي السكرتيرالعام للمحافظة والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، اجتماعاً موسعا مع مديري المديريات الخدمية والهيئات الحكومية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء لاستعراض استعدادات المحافظة لمواجهة مخاطر السيول واتخاذ كافة التدابير الإحترازية.
وخلال الإجتماع تم توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة مع مسؤول الصرف الصحي والمرور المستمر لتسليك البالوعات وكذلك تسليك غرف الصرف الصحي (المطابق) وصولا الى محطه الصرف الصحي بكل مركز ومدينة، مشددا علي ضرورة المرور المستمر لمراجعة أعمده الكهرباء بالمدن والقرى وذلك بالتنسيق مع شركه الكهرباء لتغطية الأعمده وصيانتها ومراجعه العوازل ووصلات الكهرباء حفاظا على أرواح المواطنين.
كما تم التأكيد علي الإستعداد التام لتجهيزغرف العمليات اعتبارا من اليوم في المحافظة والمراكز والمدن والتواصل مع الجهات الأخرى من (شركة المياه – الكهرباء – الإسعاف - الحماية المدنية - المستشفيات) للمتابعة وتلقي الشكاوى وحلها فورا والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.
كما تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع مسؤول شركه المياه لتجهيز سيارات شفط المياه استعدادا لسقوط الأمطار وذلك بصيانتها وتحديد وسائل الاتصال مع المسئولين سواء عنوان أوهاتف للتواصل السريع معهم في حاله حدوث أي أزمه، مؤكداً علي ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري للإطمئنان على سلامه الجسور على جميع المصارف خاصه مصرف بحر البقر وكذلك حصر عدد بالوعات الأمطار والأماكن التي بها بالوعات وما تم تطويره منها وعدد سيارات الكسح وحالتها الراهنه وموافاتنا بتقرير مفصل للعرض على المحافظ.
وتم توجيه مدير مديرية الشباب والرياضة بتجهيز مراكز الشباب المقرر تحديدها كمقرات للإيواء وفتحها لإستقبال المواطنين في حاله حدوث أي أزمه مع إعداد خطة جيده للتعامل السريع مع الموقف في حينه ، كما تم التنبيه على مدير مديرية التضامن الإجتماعي بتحديد مراكز الإيواء والإغاثة اعتبارا من اليوم وتجهيز الأماكن المخصصه لهذه الأزمات.
وخلال الإجتماع افصحت مديريتي التربية والتعليم والأوقاف عن خطتهما لتوعية الطلاب بالمدارس بالمراحل التعليمية المختلفه وكذا المواطنين في المساجد لكيفية التعامل مع الأمطار الغزيره والتنبيه بعدم السير بجوار أعمدة واكشاك الكهرباء أو التعرض لأي مخاطر أخرى.
وفي نهاية الإجتماع تم التنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإنتهاء من تجهيز غرفه عمليات بالشركة والتحقق من تشغيل المحطات بكامل طاقتها وكذا روافع الصرف الصحي والتأكد من عمل المولدات بكفاءة بالإضافة الى تجهيز سيارات الكسح وحصر عددها مع بيان مدى صلاحيتها وإعداد تقرير مفصل للعرض على المحافظ.
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