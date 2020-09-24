شكرا لقرائتكم خبر عن ينظم حركتي البيع والشراء.. رئيس الوزراء: رقم قومي لكل عقار بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيكون هناك رقم قومي لكل وحدة سكنية أو عقار بمصر سواء كان عقارا تجاريا أو سكنيا.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، أن «هذه الخطوة سوف تعمل على تنظيم حركتي البيع والشراء الخاصة بالعقارات بمصر سواء بما يضمن حماية الأصول العقارية للمواطنين».

وأوضح أنه بناءً على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبدأ الدولة في رد المبالغ المتأخرة للمصنعين والمصدرين، قبل حلول نهاية العام الجاري، حيث لم تستطع الدولة رد تلك المبالغ خلال الفترات السابقة.

وأشار إلى أنه لن تستغرق مدة رد الأعباء لهذه الفئة أكثر من ستة أشهر بعد ذلك، وهذا القرار من أجل دعم قطاع الصناعة والتصدير حيث يعتبر من القطاعات التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير.

وناشد رئيس الوزراء في نهاية حديثه المواطنين، بالتوجه لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، في حالة تعرضهم للتعنت من قبل إحدى الجهات عند تقديم طلبات التصالح الخاصة بهم، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الحالة.

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