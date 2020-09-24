شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الدولة لن تهدم عقارات مأهولة بالسكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الشكر للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه سيخدم الصالح العام، وأشار إلى أنه تم تلقي مليون و400 ألف طلب تصالح حتى الآن.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أنه رغبة من الحكومة في التيسير على المواطنين، نعلن مد فترة تلقي الطلبات لشهر آخر لتكون في نهاية أكتوبر بدلًا من نهاية سبتمبر، وإذا وجدنا أن هناك رغبة من المواطنين لتقديم طلبات التصالح فسوف ننظر في مد الفترة مرة أخرى.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين للإسراع في تقديم الطلبات الخاصة بهم بدلًا من التزاحم في نهاية الشهر، وذلك حتى تستطيع الحكومة استيعاب كل الطلبات المقدمة.

وتابع: «الدولة لن تهدم عقارات مشغولة بالسكان، ولكن كل ما تهدف له الحكومة هو تقنين الأوضاع، وعدم وقوع المواطن تحت ضغط لأن وضعه غير قانوني».