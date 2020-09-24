شكرا لقرائتكم خبر عن متحف العاصمة الإدارية.. يروى تاريخ العواصم المصرية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل وزارة السياحة والآثار على وضع اللمسات النهائية لمتحف العاصمة الإدارية، وذلك في ضوء خطة الافتتاحات الأثرية لوزارة السياحة والآثار خلال الفترة القادمة، ويتابع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مستجدات سير الأعمال بالمتحف بشكل متواصل تمهيدا لافتتاحه قريبا.

ووجه وزير السياحة والآثار بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الأعمال المقررة بأعلى كفاءة، ووعد بزيارات مكثفة خلال الفترة القليلة القادمة لمتابعة الانتهاء من جميع الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

ومن خلال الإنفو جراف التالى يرصد ”الخليج 365” لجمهور القراء أهم القطع الأثرية ومقتنيات المتحف:

ـ يتكون من قاعة رئيسية يُعرض بها قطع أثرية لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة.

ـ العواصم المصرية بالمتحف: منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية، العاصمة الإدارية.

ـ يعرض فى المتحف مقتنيات مختلفة تمثل أنماط الحياة فى كل حقبة تاريخية.

ـ يروى القسم الثانى من المتحف العالم الآخر عند المصرى القديم ويتكون من مقبرة توتو.

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ـ يوجد فى المتحف قاعة مومياوات وتوابيت وفتارين تحتوى على الأوانى الكانوبية.

ـ مجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكى الطقوس الدينية فى مصر القديمة.

ـ قطع أثرية من مختلف العصور المصرية لإثراء سيناريو العرض المتحفي.

ـ خريطة للمواقع الأثرية في مصر توضح مواقع العواصم المصرية المختلفة عبر العصور.

ـ وضع لوحات مصورة لجميع المحافظات المصرية الحالية.

ـ منطقة العرض الخارجي تشمل قطع أثرية ولاند سكيب لمناطق خضراء يتم زراعتها بنبات البردي وزهرة اللوتس.



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