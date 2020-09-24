رئيس الوزراء: رد كل الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام الجارى 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه سيتم بناءً على تكليف رئيس الجمهورية، رد كل الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام الجارى 2020 لتشجيع المصدرين. وأكد أن عملية رد الأعباء لن تتجاوز مدة الـ6 أشهر بحد أقصى في الفترة القادمة للتسهيل على المصنعين، ويصبحوا قادرين على الاستفادة من المبالغ مرة أخرى في قطاع الصناعة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من المحافظين لمتابعة المشروعات التي تتم بكل محافظة وحصر مختلف الأراضى التابعة للدولة فى عواصم المحافظات لبدء تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، على غرار حى الأسمرات، تنفيذاً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويكون بها العديد من العمارات السكنية، والخدمات التى تلبى احتياجات قاطنى هذه المناطق.
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