شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان و"أكذوبة الدعوة" فى وثائقيات شريف عارف "حقيقة فى دقيقة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفى شريف عارف اليوم، فى حلقاته الوثائقية "حقيقة فى دقيقة"، نشأة جماعة الإخوان الإرهابية عام 1928 على يد مؤسسها ومرشدها الأول حسن البنا.

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ويقول الكاتب شريف عارف، إن حسن البنا لم يكن رجل دين، وإنما كان يعمل مدرساً للخط العربى بإحدى مدارس الإسماعيلية، وظل يتمسح فى زى رجال الأزهر، وفى الحقيقة أنه لم يكن أزهرياً.

وأوضح "عارف " أن البنا تعمد اختيار 6 أفراد من أصحاب المهن الدنيا فى المجتمع، منها العربجى والسائق والنجار والحداد، ليكونوا أعضاء المكتب المؤسس للجماعة، وكان الهدف من الاختيار هو السيطرة عليهم، مشيراً إلى أن الجماعة نشأت أولاً كخلية سرية لعدة أشهر قبل أن يتم إعلانها كجمعية فى عام 1929.

شريف عارف هو كاتب صحفي، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان فى ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون"، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضى على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق فى المجلد التذكارى والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .