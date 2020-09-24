شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا لبحث عدد من الملفات الاقتصادية ومستجدات «كورونا» (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا يتطرق فيه إلى عدد من القرارات الاقتصادية واستعراض مستجدات الأوضاع الخاصة بأزمة كورونا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا لبحث عدد من الملفات الاقتصادية ومستجدات «كورونا» (بث مباشر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.