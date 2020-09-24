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شكرا لقرائتكم خبر عن توفير وحدات مجهزة لحفظ التمور والمنتجات بالوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، انه تم توفير وحدات لحفظ التمور والمنتجات المختلفة وتأجيرها الى التجار والمستثمرين من خلال صندوق إستصلاح الأراضى الذى يتولى مهام التأجير من الفترة الحالية التى تشهد جنى محصول البلح وحتى نهاية شهر رمضان المعظم .
وقال الوحدات تم إنشاءها طبقا ً للمواصفات القياسية لضمان حفظ وتخزين المنتجات وحمايتها من التلف، وتشمل الوحدات المطروحة للإيجار وحدات لحفظ الأسماك واللحوم والفاكهة والمشروبات وغيرها من المنتجات التى تتطلب التخزين فى مكان مجهز .
مشيرا ً الى ان الراغبين فى التأجير الوحدات يتقدمون بطلب الى المحافظة او صندوق إستصلاح الأراضى لسداد القيمة الإيجارية واستلام وحدة التخزين.
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