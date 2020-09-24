شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. إعلان ممثلي الدقهلية بالقائمة الوطنية «من أجل مصر» بانتخابات «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن في الدقهلية، أسماء ممثلي الدقهلية بالقائمة الوطنية «من أجل مصر» بانتخابات مجلس النواب 2020.

ونشر الأمين المساعد على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك أسماء الأعضاء، وهم اللواء هشام الحصري، والمهندس يسري المغازي، والمحاسب محمد المرشدي، واللواء أحمد العوضي، وفوزي فتى، وطارق الخولي، ومصطفي الإمام، والسيد سمير.

وضمت القائمة عددا من السيدات، هن الدكتورة نسرين عمر، والدكتورة شيماء محمود نبيه، والدكتورة ولاء عبدالفتاح، والدكتورة إيناس عبدالحليم، وضحي مصطفي، وغادة عجمي، ونظيرة سلامه، والمهندسة مرفت عازر.

يذكر أن القانون خصص للدقهلية 17 مقعد من ضمن مقاعد الدائرة الأولي التي ستتكون من 100 مقعد موزعة على 6 محافظات «القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ» وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

ومع نشر أسماء أعضاء القائمة، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي القائمة، وسادت حالة من الإستياء بين المتابعين بسبب عدم معرفتهم بعدد كبير من المرشحين ضمن القائمة، مؤكدين أنهم لايقيمون بالدقهلية ولا يعرفون أهلها، فيما علق آخرون قائلين: «القائمة الوطنية كلها مجاملات وحصة الدقهلية ضاعت على المجاملة دون اعتبار لأبناء المحافظة الحقيقيين».

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