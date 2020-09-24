شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 14 عامًا.. «الزراعة» توافق على تصدير «كتاكيت بياض» إلى الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، اليوم الخميس، إن هناك توجيهات مشددة من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتسهيل كل إجراءات تراخيص أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني وإزالة العقبات أمام المصدرين والمستثمرين.

وأوضح أنه تم إصدار 668 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة مع الإلتزام التام بكل ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية أنه تمت أيضًا الموافقة على تسجيل 165 تسجيلة مخاليط أعلاف ومركزاتها وإضافاتها ما بين أعلاف ماشية ودواجن وأسماك منهم (106 تسجيلة محلية، 59 تسجيلة مستوردة) طبقًا للمعايير القياسية والعلمية التطبيقية، والتي تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجي ومناعي، كما تم إصدار عدد 34 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقًا لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي، منهم 25 موافقة على إقامة مشروع ثروة حيوانية جديدة، و9 موافقات فنية على إقامة مشروعات ثروة داجنة جديدة.

وأوضح «سليمان» أنه بعد توقف 14 عامًا تم إصدار موافقة لتصدير كتكوت دجاج بياض بيض مائدة، إلى دولة غانا مع مراعاة كل الإجراءات المحجرية اللازمة، كبداية لفتح أفاق وفرص تصديرية جديدة للكتاكيت البياضة (بيض مائدة)، مما يؤكد على تقدم الصناعة في مجال الإنتاج الداجنى والثقة في القدرات والخبرات المصرية، وتوفير المناخ الصحي والبيئي المناسب لإنتاج داجني متميز وأمن، وخاصة بوجود بعض طلبات التصدير الأخرى.