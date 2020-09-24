شكرا لقرائتكم خبر عن «محو الأمية» بمطروح تفتح باب القبول للراغبين في الحصول على الشهادة والمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عادل مسلم، مدير فرع هيئة محو الأمية بمطروح، إنه تقرر بدء تلقى طلبات فتح فصول محو الامية بالمدن والقرى والتجمعات وذلك من 1إلى 20 أكتوبر القادم، وتستمر الدراسة لمدة 3 أشهر لتبدأ الامتحانات في شهر يناير .

وأشار مدير فرع محو الامية بمطروح إلى انه تم وضع عدة شروط لقبول طلبات راغبى التعليم بفصول محو الامية من المعلمين على ان يكون حاصلا على مؤهل عالى أو متوسط على الاقل بالنسبة للذكور، أو حاصلة على الشهادة الاعدادية على الاقل ولديها القدرة على تعليم السيدات بالنسبة للاناث خاصة في التجمعات الصحراوية البعيدة حرصا على نشر التعليم بين سيدات تلك التجمعات، بالاضافة إلى تسليم صورة بطاقة الرقم القومى وشهادة المؤهل الدراسى وصورة الرقم القومى للمواطنين راغبى التعلم، كذلك الالتزام باجراءات التباعد بحيث لايزيد عدد راغبى التعلم بالفصل عن 10 مواطنين حرصا على سلامتهم ومنع انتشار فيروس كورونا .

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتذليل كافة الصعاب امام فتح مزيد من الفصول واستيعاب مزيد من المواطنين راغبى التعلم بالتنسيق مع رؤساء المدن، مع تحفيز وتشجيع المعلمين، ومنح مكافأة 300 جنيه عن كل ناجح، مع تكريم المعلم المتميز.