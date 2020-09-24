شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان محمد فريد خميس من أمام مصانعه بالعاشر الخامسة مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عادل اليماني، المستشار الإعلامي لمجموعة النساجون الشرقيون، موعد وصول الطائرة الخاصة والتي تقل جثمان رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مطار القاهرة؛ عصر الخميس، مؤكدًا أن صلاة الجنازة ستكون في الخامسة من مساء اليوم من أمام مقر شركة النساجون إنترناشيونال بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

وأضاف «اليماني» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه من المقرر دفن جثمان رئيس مجموعة «النساجون الشرقيون» ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، بمنطقة الروبيكي بمدينة العاشر الصناعية.

كان رجل الأعمال محمد فريد خميس، قد توفاه الله، السبت الماضي، بعد صراع مع المرض أثناء تلقيه العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.