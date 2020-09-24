شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان محمد فريد خميس من أمام مصانعه بالعاشر الخامسة مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور عادل اليماني، المستشار الإعلامي لمجموعة النساجون الشرقيون، موعد وصول الطائرة الخاصة والتي تقل جثمان رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مطار القاهرة؛ عصر الخميس، مؤكدًا أن صلاة الجنازة ستكون في الخامسة من مساء اليوم من أمام مقر شركة النساجون إنترناشيونال بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.
وأضاف «اليماني» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه من المقرر دفن جثمان رئيس مجموعة «النساجون الشرقيون» ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، بمنطقة الروبيكي بمدينة العاشر الصناعية.
كان رجل الأعمال محمد فريد خميس، قد توفاه الله، السبت الماضي، بعد صراع مع المرض أثناء تلقيه العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,375
-
تعافي
91,843
-
وفيات
5,822
كانت هذه تفاصيل خبر تشييع جثمان محمد فريد خميس من أمام مصانعه بالعاشر الخامسة مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.