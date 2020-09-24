شكرا لقرائتكم خبر عن حصر وتوفير احتياجات مدارس الوادي الجديد قبل بدء العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إنه تم الإستعداد لبدء العام الدراسى الجديد، وذلك من خلال عقد عدة لقاءات مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس، وحصر كافة إحتياجات المدارس وتوفيرها قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وأضاف، في تصريحات، أن المديرية تتلقى وصول الكتب الدراسية وتوزيعها على الإدارات وكذلك الآثاث المدرسى والتشديد على ضرورة إلتزام هيئة التدريس بالمدارس والطلاب بكافة التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، واستغلال جميع الفصول والحجرات والفراغات بالمدرسة لتوزيع الطلاب عليها لتقليل الكثافة، والإلتزام بالزي المدرسي الموحد.

وأكد انه تم وضع خطة عاجلة للمدارس التي تعاني من نقص خدمة الإنترنت لحين التنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير الخدمة بشكل منتظم وفائق السرعة ، فى ظل الإعتماد على الإنترنت كوسيلة اساسية حاليا ً فى العملية التعليمية، بجانب ان الوزارة وافقت على مد التحويل الإلكترونى بين الطلاب بمدارس التعليم الأساسى حتى الأول من اكتوبر المقبل.

- صورة أرشيفية