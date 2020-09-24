شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد بجميع المديريات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة ومديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس، حملة النظافة الموسعة بجميع المديريات الإقليمية لتطهير المساجد وتعقيمها استعدادًا لصلاة الجمعة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الأوقاف أن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف، امتنَّ الله (عز وجل) به علينا، ومن تمام هذا الشرف الحفاظ على نظافة المساجد وتعقيمها.

وأوضحت الوزارة أنه إذا كان الحفاظ على النظافة مطلبًا شرعيًّا ووطنيًّا وإنسانيًّا، فإن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، حيث أمرنا الحق سبحانه وتعالى أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد، فقال (عز وجل): «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ”، وامتدح المتطهرين من عمار المساجد فقال سبحانه: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ».

يأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، باستمرار حملة النظافة وتعقيم المساجد للحفاظ على حرمتها وقدسيتها .

كان وزير الأوقاف قد كلف كلاً من الشيخ صبري ياسين دويدار، رئيس قطاع المديريات، والدكتور نوح عبدالحليم العيسوي ،وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، بالإشراف التام على هذه الحملات التي تتم يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع حتى نهاية سبتمبر الحالي، توعويًّا وعمليًّا، ثم تستمر عمليًّا في العناية ببيوت الله (عز وجل) إلى ما شاء الله، وذلك إضافة إلى النظافة الدورية يوميًّا عقب جميع الصلوات الخمس، وتكليف الدكتورنوح العيسوي منسقًا للحملة ومتحدثًا باسمها.