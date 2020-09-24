شكرا لقرائتكم خبر عن تشجير الطرق بقرى طوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى احمد الوزيرى، رئيس مركز ومدينة طوخ، تعليمات لرؤساء القرى بالاهتمام بنظافة وتشجير الطريق الواقعة داخل القرى، والتى تربط بين القرى بعضها البعض.

وقام ايهاب مهدى رمضان رئيس قرية ترسا بمسح الطريق الرئيسى بين قريتى ترسا وقرقشنده ورفع الأتربة من الطرق الإسفلتية، وقام رئيس الوحدة المحلية بقرية الدير بأعمال النظافة والتجميل لمداخل قرى الوحدة وتشجيرها علاوة على رفع بؤر القمامة والاماكن الفضاء وعلى جسور الترع والمصارف بتشجيرها وزراعتها.

كما قام رئيس الوحدة المحلية بقرية مشتهر بزراعة وتشجير طريق مشتهر– نامول ضمن خطة تأهيل وتطوير الطريق بعد رفع التراكمات التي كانت موجودة على الطريق.

تشجير الطرق بقرى طوخ

تشجير الطرق بقرى طوخ

تشجير الطرق بقرى طوخ

تشجير الطرق بقرى طوخ