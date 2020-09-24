شكرا لقرائتكم خبر عن عقب جولته الميدانية.. محافـظ المنوفية يلتقى مواطني سرس الليان والباجور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، صباح اليوم، عددا من المواطنين لبحث شكواهم والتعرف على مطالبهم.

جاء ذلك عقب لقائهم أمس أثناء جولته الميدانية بمدينة سرس الليان والباجور لمتابعة المشروعات التنموية على أرض الواقع.

وجه محافظ المنوفية بصرف إعانة مالية عاجلة لمواطنة بمدينة سرس الليان لمساعدتها في زواج ابنتها نظراً لظروفها المادية والإجتماعية الصعبة، كما استمع المحافظ لطلب مواطنة بقرية الحامول مركز منوف تتضرر من أحد الجيران بمنعها من دخول منزلها وكذا عدم توصيل المرافق للمنزل ، وعلى الفور وجه المحافظ بتحرير خطاب لمديرية الأمن لفحص الموضوع وإتخاذ اللازم تحقيقاً للصالح العام وحفاظاً على حقوق المواطنين وتمكينها من ممارسة كافة حقوقها طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

كما وافق المحافظ على ترخيص كشك لمدة 4 أشهر لأحد الحالات بسرس الليان مع المتابعة المستمرة من رئيس المدينة للتأكد من ممارسة النشاط .

وفى إطار التيسير وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، وافق محافظ المنوفية على طلب مواطن بمركز الباجور يطلب تخصيص مكان مناسب لوقوفه بسيارة بيع اللحوم والمواد الغذائية التابعة لمشروعات المنافذ المتنقلة ، موجهاً رئيس المدينة بإختيار موقع مناسب بحيث لا يعوق سير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى.

وأكد محافظ المنوفية حرصه وإهتمامه بالمواطنين وتخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم، مشيراً إلى ضرورة دعم مبدأ التكافل الاجتماعى ودعم العلاقات الانسانية التى تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع.

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