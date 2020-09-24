شكرا لقرائتكم خبر عن ١٩ مرشحًا محتملًا حتى الآن لانتخابات مجلس النواب في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصل اللجنة المشرفة على إنتخابات مجلس النواب بالوادى الجديد، برئاسة المستشار حمدى فاروق رئيس محكمة الوادى الجديد الإبتدائية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على إنتخابات مجلس النواب بالوادى الجديد، تلقي أوراق المرشحين للإنتخابات بدائرتى الخارجة والداخلة. وأعلنت اللجنة ارتفاع عدد المرشحين بالدائرتين ليصبح 19 مرشحاً «فردى» ما بين مستقلين ومرشحين عن أحزاب سياسية، بالإضافة إلى إنتظار إعلان اسماء مرشحى الوادى الجديد بقائمة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد والتى يتم التقديم لها بمقر محكمة جنوب الجيزة. يذكر أن المحافظة تضم دائرتين وتضم مقعدين وفردى ومقعدين بالقائمة ليصبح إجمالى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة بمجلس النواب 4 مقاعد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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