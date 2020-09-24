شكرا لقرائتكم خبر عن بـ3 اجراءات احترازية.. عودة العمل بمكاتب تحفيظ القرآن الكريم في الإسكندرية السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة شؤون القرآن الكريم، التابعة للإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، موافقة وكيل الأزهر على عودة العمل بمكاتب تحفيظ القرآن الكريم، الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، اعتبارًا من يوم السبت المقبل، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية.

وقال الشيخ أحمد هاشم، رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، إن العمل سيعود بـ3 ضوابط وإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، وهي توفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة لمقرات تحفيظ القرآن الكريم، والتباعد بين الراغبين للحفظ من خلال تقسيمهم الى مجموعات والعمل على فترات، والالتزام بارتداء القناع الطبى (الكمامة).

وأضاف أنه سيتم الزام مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بتقرير معتمد منه شخصيا بنتيجة متابعة مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، وما تم اتخاذه من إجراءات تجاه المخالفين.

وشدد على أن مكاتب تحفيظ القران تخضع لمتابعة دقيقة لادائها والمكلفين بمتابعتها من خلال قوافل ميدانية من موجهى المعاهد الأزهرية للتأكد من حسن سير العمل بالمكاتب وفق الإجراءات والضوابط المقررة فى هذا الشأن.